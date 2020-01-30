勞動部職安署今天訂定「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）職場安全衛生防護措施指引」，指引明定事業單位應置備適當及足夠的口罩，並不得禁止勞工戴用，如違法最高可依職安法處30萬元罰鍰。

職安署表示，職安法已明定，雇主應採行各項必要安全衛生措施，使勞工免於發生職業災害。近來因武漢肺炎疫情暴發，為促使事業單位加強職場防疫措施，訂定職場安全衛生防護措施指引，讓國內業者對於職場防疫相關措施能有所依循，並提醒勞工朋友強化自我防護及相關勞動權益保障事項。

針對雇主部分，該指引要求建立體溫量測及篩檢措施、加強勞工職場感染預防訓練、保持工作場所通風、清潔與定期消毒；置備適當及足夠口罩，不得禁止勞工戴用；第一線工作人員如有感染虞時，雇主應提供個人專用口罩並使其確實戴用。

指引指出，雇主應以勞工健康安全為最優先考量，如非必要，應避免指派勞工前往中國大陸疫區；對近期曾至疫區出差或旅遊返回職場勞工，應採取必要健康追蹤及管理措施。

指引建議，勞工應做好個人自主管理，使用肥皂勤洗手、避免前往疫區旅遊。若出現發燒、咳嗽等身體不適，請速就醫，告知醫師旅遊史、職業史及接觸史，並主動告知雇主；如為交通站場、運輸工具、商場、百貨公司等第一線服務人員，宜配戴口罩；如對安全衛生防護規定及權益保障有相關疑慮，可透過手機或市話直接撥打1955免付費專線尋求協助。

職安署強調，雇主未依職業安全衛生法令及該指引辦理，可處3萬元以上30萬元以下罰鍰，呼籲事業單位雇主，除配合衛福部疾病管制署防疫措施外，並應依指引採取相關預防措施，同時視疫情嚴重等級、事業規模、活動或服務流程，適時修正及調整，以確保勞工安全健康。

(中時 )