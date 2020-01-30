為因應武漢肺炎疫情，Google宣布，在台灣的所有辦公室將於1月31日關閉，Google台灣員工將按原訂計畫於31日當日復工，Google建議台灣辦公室關閉期間，員工都在家遠距辦公，台灣辦公室預計將於2月3日恢復營運。

此外，Google旗下的非營利組織 Google.Org，已向中國紅十字會捐贈25萬美元，並發起公司內部募款活動，為協助疫情擴散盡一份心力，目前Google內部捐款金額已超過50萬美元。

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