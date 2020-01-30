Google在台辦公室將關閉至2月3日恢復營運 鼓勵員工在家辦公 18:432020/01/30 工商 吳筱雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為因應武漢肺炎疫情，Google宣布，在台灣的所有辦公室將於1月31日關閉，Google台灣員工將按原訂計畫於31日當日復工，Google建議台灣辦公室關閉期間，員工都在家遠距辦公，台灣辦公室預計將於2月3日恢復營運。 此外，Google旗下的非營利組織 Google.Org，已向中國紅十字會捐贈25萬美元，並發起公司內部募款活動，為協助疫情擴散盡一份心力，目前Google內部捐款金額已超過50萬美元。 (工商 ) #Google #辦公室 #關閉 #辦公 #將於 也許您會感興趣 推薦閱讀 春節走春善用Google地圖八大技能 好運非你莫鼠 16:062020/01/26 科技 主任帶女幹部回辦公室「辦事」途中突然「爽死」 00:002020/01/27 社會 武漢肺炎／西藏大動作防病毒肆虐！關閉景點、入境先隔離2週 12:192020/01/28 國際 美企暫停中國部分業務 湖北省星巴克全線關閉 17:132020/01/28 財經 港府與多家港企29日啟動在家工作機制 22:302020/01/28 財經 9同事集資買樂透中14億 集體辭職老闆臉綠 09:462020/01/29 社會 2020武漢風暴》第1槍！傳Google關閉台灣辦公室至2／3 10:462020/01/29 財經 因應疫情 庫克：縮短中國零售店營運時間 關閉一家門市 17:302020/01/29 財經 開工大亂 Google採在家遠端工作 04:102020/01/30 財經焦點 因應新型肺炎 谷歌暫時關閉陸港台辦公室 10:442020/01/30 財經 財經熱門新聞 鴻海陸iPhone廠陷疫區 專家驚爆大危機 - 財經 700點恐怖驚魂…台股殺完沒？他驚爆時間 - 財經 政府基金裝死？台股暴殺696點 史上最慘 - 財經 - 工商 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 財經 是你嗎？在小七買10元報紙 幸運中千萬發票大獎 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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