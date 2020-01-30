張韶涵近來忙於進行「寓言」世界巡演，原定將於2月14、29日分別在大陸江門濱江體育場、北京的凱迪拉克中心開唱，不過因武漢肺炎疫情持續延燒，主辦單位日前宣布江門、北京場皆延期舉行，張韶涵近來呼籲大眾面對疫情不要恐慌，也不要掉以輕心。

她30日發布一張戴著口罩照片，「在現在這個緊要關頭，我們萬眾一心，眾志成城，大家都要認真好好保護自己，平平安安，我們一定能打贏這場疫情防控戰，向所有醫護人員致敬」，她也提醒大家出門戴口罩勤洗手，少去人流密集處，不信謠言，不傳謠言。

對此，主辦單位向粉絲深表歉意，「近期新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，牽動著每一個人的心。在這個特殊時期，生命為重，防疫為重。我們不願看到歌迷朋友們因觀看演唱會承擔任何健康風險。」演唱會後續開唱的具體時間擇日公布，已售門票延期後仍有效，如需退票請詳詢原購票通道。

此外，張韶涵時隔3年半，將發行新專輯《？》，先前上大陸深圳衛視《非常靜距離》，談到新作一推出，演藝圈許多好友何炅、宋茜、張杰、吳青峰、謝娜等人轉發推薦，她透露過去因個性關係，鮮少主動詢問朋友的幫忙，「因為專輯、音樂越來越難做，這次一開口之後，感受到朋友的溫暖。」

(中時 )