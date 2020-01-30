《我們的青春，在台灣》在2月2日及16日、《分域大道》2月9日及22日在府中15新北市紀錄片放映院登場。（新北市文化局提供／葉書宏新北傳真）

日本作家村上春樹曾說：「在高大堅硬的牆和雞蛋之間，無論高牆是多麼正確，雞蛋是多麼錯誤，我永遠站在雞蛋那邊。」府中15紀錄片放映院二月策畫「雞蛋與高牆」主題影展，帶大家一窺這個世界上無所不在的抗爭──屬於雞蛋（弱者）與高牆（強者）之間的對峙與決鬥，首波推薦紀錄片駐館導師傅榆《我們的青春，在台灣》，以及香港社運紀錄片《分域大道》，歡迎民眾踴躍前往觀影。

府中15紀錄片駐館導師，從106年執行迄今已兩年，每月選映導師作品並進行映後座談，二月邀請金馬獎最佳紀錄片導演傅榆來到府中15，傅榆長期關注臺灣年輕人對政治與社會的價值觀與態度，代表作《我們的青春，在台灣》跟隨陸生蔡博藝與社運領袖陳為廷見證臺灣社運變遷，從無可救藥的投入抗爭到理想破滅，觀點卓乎不群，榮獲107年度金馬獎最佳紀錄片獎殊榮。

另外，香港人近年為了社會與政治制度的不公義，屢上街頭抗爭，由英國導演杜浩綸（Matthew Torne）執導的《分域大道》以黃之鋒、何韻詩、黃洋達、劉偉德、林淳軒等五位社運核心人物為主角，審視港人的身分認同轉變，影片訴說他們如何面對社運後果，以及如何在雨傘運動後找尋自己生活的日常，最終領悟到每一個人各自的道路，原來是所有選擇的總和。

《我們的青春，在台灣》在2月2日及16日、《分域大道》2月9日及22日在府中15新北市紀錄片放映院登場，2月2日並邀請傅榆導演映後分享。票券即日啟售，凡觀賞當月售票4場次就有機會參加《我們的青春，在台灣》好書抽獎，更多影展資訊請參閱府中15官方網站，或電洽府中15 (02)2965-7186。

(中時 )