美國加州法院裁定蘋果與博通，因應用在iPhone手機上的WiFi晶片，以及所採用的數據傳輸技術，均侵犯了加州理工學院的專利權，所以必須共賠償11億美元（逾330億台幣）。

其中，蘋果要賠償8億3,780萬美元，博通賠償2億7,020萬美元。加州理工在聲明中表示對此判決表示歡迎。

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