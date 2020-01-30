蘋果與博通侵權 判賠加州理工11億美元 19:022020/01/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國加州法院裁定蘋果與博通，因應用在iPhone手機上的WiFi晶片，以及所採用的數據傳輸技術，均侵犯了加州理工學院的專利權，所以必須共賠償11億美元（逾330億台幣）。 其中，蘋果要賠償8億3,780萬美元，博通賠償2億7,020萬美元。加州理工在聲明中表示對此判決表示歡迎。 (工商 ) #蘋果 #賠償 #博通 #加州理工 #侵權 也許您會感興趣 推薦閱讀 有效抗空汙！研究指出多吃蘋果潤肺更年輕 18:102020/01/26 風格 肺炎大爆發 蘋果追加10％訂單GG了 16:552020/01/28 財經 供應鏈遇到挫咧等！ 恐怖猛將狠招捍衛蘋果 20:002020/01/29 財經 iPhone銷售一年來首見增長 蘋果上季營收創新高 17:302020/01/29 財經 蘋果微軟臉書 限制員工赴陸 04:092020/01/30 焦點新聞 蘋果財報亮眼 產品銷量超預期 04:092020/01/30 焦點新聞 台股開紅盤 多頭向蘋果討救兵 內外資提高避險情緒迎開紅盤 04:092020/01/30 財經要聞 蘋果財報佳 iPhone立大功 04:092020/01/30 財經要聞 東京街頭出租瑪利歐賽車被告侵權判賠巨款 12:212020/01/30 國際 疫情影響 蘋果暫時關閉南京、福州2家Apple Store 15:332020/01/30 財經 財經熱門新聞 鴻海陸iPhone廠陷疫區 專家驚爆大危機 - 財經 700點恐怖驚魂…台股殺完沒？他驚爆時間 - 財經 政府基金裝死？台股暴殺696點 史上最慘 - 財經 - 工商 肺炎疫情來亂 長榮航、華航嚇趴 - 財經 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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