國內再新增一例武漢肺炎病例，中部一名40多歲婦女遭先前在武漢工作先生所傳染，成為國內確診病例第9例。中央流行疫情指揮中心表示，該名婦女的先生在12日返台，22日發病就醫，但症狀輕微，由於先生返台時沒有症狀，未符合當時發燒、有呼吸道症狀的通報條件，因而未被發現採檢，但先生已經痊癒，經研判為第二例家庭親密接觸感染，未進到社區，指揮中心仍維持二級開設。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，第9例於1月27日發病，28日就診，於今日確診，經追蹤發現其先生在武漢工作，回國時都沒有症狀，發病後曾就醫，但症狀輕微，Ｘ光檢查也沒有肺炎症狀，專家認定是受到輕微症狀傳染者所傳染，且局限在家庭之內。

指揮中心監測應變官莊人祥表示，第9例為國內第二例武漢肺炎家庭親密感染案例，但與先前第5例傳給第8例剛好相反，反而由第9例去追到先生病例，雖然先生已經痊癒，仍會補行採檢，但有可能已經驗不到病毒，經追蹤第9例有10位接觸者，先生的接觸者部分也會進行調查掌握，包括醫護人員。

至於先前的8例確診個案，陳時中表示，目前狀況都很穩定，尤其第1例在痰內已驗不到病毒，由於病患需2套採檢都呈陰性才能確定，目前第1例只是首次陰性，加上尚需輕微氧氣，距出院仍需一段時間。

(中時 )