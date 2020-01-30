為了防範武漢肺炎疫情，交通部今表示，旅行業停止出團到大陸延至2月底。同時也討論，包括旅行業的經營週轉、配合防疫措施旅行團提前離境衍生損失的補償措。

午交通部部長林佳龍率觀光局局長周永暉及路政司司長陳文瑞與觀光業者，針對武漢肺炎疫情紓困措施召開座談會。林佳龍已要求觀光局彙整業者意見後，提出觀光產業之紓困及觀光振興方案。

鑒於目前大陸疫情仍然嚴峻，林佳龍也同步宣布，旅行業停止出團到大陸順延到2月底為止。

會中討論到產業紓困方案部分，主要是針對業者急迫性面對的問題，包括旅行業的經營週轉、配合防疫措施旅行團提前離境衍生損失的補償措。至旅宿業的融資及相關租稅減免，將以現行可以執行的優先執行，涉及法令修正部分則配合法令修正辦理。

交通部將全力協助旅行業、旅宿業及觀光遊樂業轉型發展，也呼籲發展區域旅遊，將研議支應相關的補助措施。

(中時電子報)