彰化縣政府30日下午召開彰化縣傳染病防治流行疫情指揮中心第53次會議。（吳敏菁攝）

彰化縣公私立機關防疫總動員。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

「防疫如作戰，縣府沒有妥協空間，不配合及藐視公權力，一律開罰！」彰化縣政府30日下午召開彰化縣傳染病防治流行疫情指揮中心第53次會議，請衛生局訂定相關裁罰的標準，散播不實謠言，也請警察局一律處辦；強調彰化縣10幾家口罩工廠都在加工中，民眾不用緊張。

武漢肺炎升溫，王惠美感謝衛生局、民政處、新聞處、警察局等相關局處，在過年期間沒日沒夜地掌控疫情，乾洗手及口罩用品的部分，因前幾天春節，物流中心初六才開始上班，只要公司有庫存都會再這幾天送到終端消費量販店，後續彰化縣內有10幾家的口罩工廠，目前都在緊急加工中。

王惠美提醒縣府各局處需通力合作，提供民眾正確觀念，利用現有資源，如跑馬燈、看板等方式加強咳嗽禮節以及落實生病戴口罩、勤消毒，是防疫不二法門，也請新聞處盤點宣傳。

有鑑於同住家庭風險，自即日起居家隔離個案的同住家屬全納入自主健康管理，衛生局強制執行民眾出入醫院配戴一般外科口罩的規定。大陸湖北省回來進行居家檢疫14天。並請各局處轉知所屬公私立機關主動進行員工的健康管理，全面清查是否有員工在年假期間去過湖北武漢，縣府所屬的各公家機關，由人事處透過各人事單位來執行清查。

(中時 )