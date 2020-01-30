財政部指出，財長蘇建榮明（31）日上午8點半將在財政部召開臨時記者會。

財政部官員表示，財長要趕在台股開盤前信心喊話，以穩定我國資本市場投資人信心。官員也指出，我國經濟基本面尚屬穩健。

(工商 )

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