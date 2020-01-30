財長明盤前親上火線 要對台股信心喊話 19:012020/01/30 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部指出，財長蘇建榮明（31）日上午8點半將在財政部召開臨時記者會。 財政部官員表示，財長要趕在台股開盤前信心喊話，以穩定我國資本市場投資人信心。官員也指出，我國經濟基本面尚屬穩健。 (工商 ) #財長 #財政部 #信心喊話 #我國 #盤前 也許您會感興趣 推薦閱讀 北漂車潮下午湧現 這些路段將塞爆 13:122020/01/27 生活 初四北返現車潮 高公局估全日達138百萬車公里 13:022020/01/28 生活 證交所取消新春團拜 金管會三大信心喊話 14:302020/01/29 財經 獨家》財部總動員 八大行庫開工 採四大防疫SOP措施應變 18:032020/01/29 財經 抗疫出招－金管會信心喊話 國安基金備戰 04:102020/01/30 金融．稅務 《半導體》信心喊話！台積、聯電：大陸晶圓廠營運正常 13:242020/01/30 財經 財經熱門新聞 鴻海陸iPhone廠陷疫區 專家驚爆大危機 - 財經 700點恐怖驚魂…台股殺完沒？他驚爆時間 - 財經 政府基金裝死？台股暴殺696點 史上最慘 - 財經 - 工商 肺炎疫情來亂 長榮航、華航嚇趴 - 財經 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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