臉書Q4營收年增25％優預期 19:022020/01/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 社交平台臉書周三公布去年第4季財報，其營收年增25％至211億美元，優於市場預估209億美元，獲利年增7％至73.5億美元略高於市場預估。 主要是每天登入臉書平台的活躍用戶帳號數量，年增9％至16.6億個，因此帶動其營收持續大幅成長，並高於市場預估的將近16.5億個用戶帳號。 (工商 ) #臉書 #帳號 #億個 #社交平台 #周三公布 也許您會感興趣 推薦閱讀 羅智強選台北市長 93％泛藍網友喊讚 12:502020/01/27 政治 范瑋琪罵蘇貞昌「狗官」 老公黑人發文「認錯是高尚的勇氣」 23:422020/01/28 娛樂 改革國民黨 江啟臣臉書問卷5方向了解民意 07:452020/01/29 政治 陸生一封公開信喊話蔡政府....臉書竟遭灌爆！ 15:282020/01/29 政治 新北捷運環狀線開發案 侯友宜：可帶來500多億商機 17:132020/01/29 政治 兩家億旺彩券行 29日同時開出春節大紅包 22:542020/01/29 財經 蘋果微軟臉書 限制員工赴陸 04:092020/01/30 焦點新聞 男用兒臉書散佈武漢疫情 發現闖禍還改名成Kobe 12:042020/01/30 社會 《產業》承億文旅防疫措施上膛，僅零星訂單取消 16:312020/01/30 財經 武漢肺炎衝擊觀光！各大旅行社統計虧損破億 18:152020/01/30 財經 財經熱門新聞 鴻海陸iPhone廠陷疫區 專家驚爆大危機 - 財經 政府基金裝死？台股暴殺696點 史上最慘 - 財經 - 工商 殺700點不夠慘？政院：國安基金進場時機還沒到 - 財經 - 工商 700點恐怖驚魂…殺完沒？他驚爆時間 - 財經 財報慘！美晶片廠倒地 台積電恐中槍？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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