社交平台臉書周三公布去年第4季財報，其營收年增25％至211億美元，優於市場預估209億美元，獲利年增7％至73.5億美元略高於市場預估。

主要是每天登入臉書平台的活躍用戶帳號數量，年增9％至16.6億個，因此帶動其營收持續大幅成長，並高於市場預估的將近16.5億個用戶帳號。

(工商 )