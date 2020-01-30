陳昭榮女兒陳品兒在大愛新戲《大林醫院》中需要講台語，完全不會說台語的她靠著爸爸把劇本一句一句翻成台語錄音，陳品兒再用注音一句一句背起來，整個戲份都是演跟爸爸的親情，長大後才發現自己真的是被保護，這跟現實生活的陳品兒很像，小時候爸爸很忙，跟爸爸交談很少，自己出來工作才理解爸爸為什麼這麼忙。

完全不會台語的陳品兒靠爸爸陳昭榮翻譯劇本。（圖／大愛提供）

陳品兒說家裡從小就對她管教嚴格，見誰都要先跟媽媽報備、有門禁，即便將滿二十歲，爸媽仍堅持除了拍劇之外，門禁還是要繼續。在新戲中，她釋演年輕時的王淑娟，她很感謝王淑娟對自己的照顧，更不藏私的傳授秘訣教她不要緊張，而王淑娟對陳品兒的印象就是「非常有禮貌」，王淑娟說演戲很多是需要生活歷練，鼓勵年輕人去體會人生，看真正上班的人過的是什麼樣的日子。

陳品兒（右）劇中演出年輕時的王淑娟。（圖／大愛提供）

雷洪在戲中釋演一位師姊的老公，從不諒解太太當志工到接受，雷洪現實生活也開始懺海，直說自己過去年少無知做了不好的示範，曾經六個妻妾，其中一位2016年玩期貨慘賠6000萬，如今債務解決，跟六位妻妾的關係全部結束，心中只有感恩，去年十一月二號和五十多歲的「馨儀」登記結婚，72歲的雷洪說人老了要的是照顧，怕的是孤獨，時間教會他專情安定，很感恩有機會讓自己改邪歸正。

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(中時電子報)