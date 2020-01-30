武漢肺炎疫情擴散，民眾紛紛戴上口罩防止擴散，但大陸各地口罩缺貨，不少人為此想出其他新招應對，有台灣網友轉貼在PTT上，將各種離奇的防疫措施整理給大家看，沒想到看到最後，網友卻表示，「悲劇正在此」。

原PO在PTT以「不止狂 是已經防疫防出新高度了」為題發文，他貼出一連串從微博上找到的照片，包括各種「水桶罩頭」、「塑膠袋套全身」，每張照片都讓台灣網友傻眼大喊，「出門超狂全身式包裹（不會窒息嗎..」、「這到底是真的還假的啦」，有網友則稱讚這些能有效防疫，「很有觀念啊」。

有台灣網友整理出大陸民眾各種自製口罩。(摘自PTT)

其中有照片拍到，有兩位年長者拿出類似柚子皮之類的果皮做成口罩，有不少網友認為實在太搞笑，但原PO看到後不禁悲嘆，「好笑歸好笑 但悲劇正是此，農村不僅買不起口罩，而且也買不到口罩了，許多老人家為了自保，只好用柚子皮代替，至少有心理上的安慰」，其他人也回應，希望台灣不會變成這樣。

(中時電子報)