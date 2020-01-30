花在彰化即將突破50萬人次。（吳敏菁攝）

花在彰化即將突破50萬人次。（吳敏菁攝）

年年新春在溪州公園登場「花在彰化」，廣達123公頃，比大安公園大4.7倍，花團錦簇、場地遼闊，在武漢肺炎風暴下，是最療癒、健康走春景點，雙主題館，加上魔幻水舞掀起驚豔，更讓入夜後人潮不歇，才初六已快突破50萬參訪人次，再創新高峰。

連續舉辦14年的「花在彰化」是走春第一品牌，年年創下參訪新高峰，儘管今年多了武漢肺炎來攪局，加上初二濕冷，氣溫一路溜滑梯，但「百隻地鼠、千顆鑽石、萬支玫瑰」召喚成了一股擋不住的熱潮，加上夜裡魔幻瑰麗的水舞，力抗了寒天。

今年「花在彰化」呈現彰化「花卉王國」和「臺灣穀倉」的豐富意象，還有互動科技裝置設計，讓人有身歷其境的全新感受，首次打造近50公尺寬的大型水舞，隨著音樂擺動，七彩搖曳水色彷若一朵朵夜間綻放的花朵，演繹花影水舞，精采絕倫。

彰化縣農業處表示，去年「花在彰化」一連16天總人數共870462，今年年初一就破10萬人，人數持續累積，才初六已經快破50萬人次了，緊接著還有周、六日連假，可望再創新高峰。

來自重慶「銅梁火龍」因「武漢肺炎」疫情無法來台表演，原訂2月4日至6日每天下午7時至9時分別於溪州公園、鹿港鎮運動場、員林圓林園演出的火影之舞，全改在溪州公園，邀請即將成真火舞團、南投營北國中舞龍隊、九天民俗技藝團、臺灣特技團、虎劇團等火熱演出，讓人期待。

(中時 )