大陸武漢肺炎擴大蔓延，金廈泉「小三通」旅客量銳減，交通部航港局今（30）日宣布自2月1日起，金廈航線調整為每日8班，金泉航線調整為每日2班，後續將再視航線營運狀況適時調整因應。

已進入第20年的金門「小三通」，原金廈和金泉航線合計每日有22班（來回44班），去年入出境旅客逾197萬人次，平均每天進出約5300人次。但近日受武漢肺炎疫情影響，往來旅客人數狂降至每天約1300人左右。今日金廈泉航線入境688人、出境758人，合計僅1563人。

航港局說明，為防範武漢肺炎擴散至臺灣，中央流行疫情指揮中心已於1月26日對陸籍人士來臺採取限制措施，全面暫緩陸籍人士循「小三通」赴金門、馬祖、澎湖等離島地區，以致金門小三通的旅客量均已下降，在與金門縣政府、航商及大陸廈門水運管理部門協商後，已取得減班的共識。

航班數量及時刻表異動如下：「金門-廈門」航線調整為每日8班，上午10時30分、12時、下午1時30分及3時由金門及廈門雙方碼頭發航對開；「金門-泉州」航線調整為每日2班，上午11時10分由泉州開往金門、下午1點40分由金門開往泉州。若有大量旅客無法順利搭船時，則啟動臨時性加班船的因應機制。

航港局已洽請兩岸航商於營業場所、售票處以顯著方式（或刊登於媒體、網站）公告周知，並務必通知原已訂位的旅客，且退票不得收取手續費，妥善處理運務。

航港局呼籲旅客在出發前，密切注意航班異動訊息，也可至交通部航港局官網查詢。

(中時 )