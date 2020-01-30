書展確定延到五月再舉辦，許多出版業者都表示支持文化部的決定。逗點文創結社負責人陳夏民表示，其實有參展的出版社，各種文宣品、展冊應該都印了，但大家已經有心理準備，這些損失都可以理解。遠流出版社董事長王榮文也表示，不會去想損失，「在網路上還是可以辦國際書展，原本為書展準備的庫存，會持續努力賣掉。」

文化部30日下午發布書展延期訊息，出版社立刻開始忙著決定文宣品去留、展位裝潢如何保存，也要聯繫國內外作家、重新確認時間。前台北書展基金會董事長、時報出版董事長趙政岷表示，支持延期的決定，「倫敦書展在三月，義大利波隆那書展在四月，五月這個時段對國外出版人來說也是可以的時間，不衝突，還能搭上4月23日的世界閱讀日，做閱讀推廣活動。」

趙政岷表示，過去幾年來，書展轉型成閱讀嘉年華，有大量的活動，如果照原定時間下週舉辦，承辦方和參展商都沒有把握，作者、讀者心裡都有陰影，「與其帶著陰影去參展，不如往後延，即使會造成損失，也還是比較好。」粗估時報出版因為延期要重新製作的文宣等前置作業成本，損失不超過50萬元。

陳夏民表示，雖然對小出版社而言，國際書展是每年最重要的行銷時機和收入來源，這次延期可能也會損失幾萬元的前置作業費用，但延期是好的決定，「書展不是因為恐慌而延期，而是因為如果照原定時間舉辦，成效會比較差。」

陳夏民表示，像是港澳作家若來台也要先隔離兩週，不可能如期參加書展活動，「有的國外單位、作家、版權人其實並非擔心台灣的疫情，而是擔心出入機場會增加染病風險，所以決定不來。」

陳夏民表示，國際書展可能會一天有十幾萬人在同一個空間裡聽講座，會近距離的握手聊天和互動，在疫情影響下，許多讀者因此決定不參加書展，「不管現在照常舉辦或延期，其實都是賠，延到五月，希望讀者到時就能開開心心、不帶恐懼的來逛書展。」

趙政岷表示，書展基金會最大的支出是付給外貿協會的世貿場租，依過去的經驗估計大約3000萬元，還有建館費用大約1000萬到2000萬元，文宣廣告等費用近1000萬元，零零總總加起來可能要8000萬到9000萬，「文化部會補助2000萬元，但如果場租沒辦法挪到5月使用，書展基金會可能最高會損失5000、6000萬元。」

書展基金會執行長王秀銀則表示，對於損失金額，由於有許多行政作業內部還在協商，目前還無法預估。

(中時 )