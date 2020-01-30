元大台灣50 ETF（0050）1月7日、20日進行第一、第二階段公告，每股配發2.9元，除息日訂為1月31日、收益分配發放日為3月6日。以2019年兩次評價配息各為0.7與2.9元，累計配發3.6元，配息率達3.82％（註：以今日淨值計算，配息率為3.99％），同時期（2019）含息報酬率為28.09%。

元大台灣50 ETF為台灣首檔ETF，是目前規模最大ETF，截至1月20日已達新台幣633億元，並為全台第一檔受益人數突破10萬人的ETF，與元大高股息ETF、元大臺灣ESG永續ETF被稱為國民ETF，入列投資人定期定額標的名單。

元大台灣50 ETF歷年平均配息2.29元（2005年開始配息以來），平均填息天數僅46天(不含本次配息)，尤其2019年7月19日除息日一開盤便填息達陣，創下2003年成立以來最快填息紀錄。

對於有意參與除息的投資人，投信業者提醒，目前國內ETF多設計配息機制，應先瞭解相關配息規定，以及預估配息公告等，才能掌握ETF的除息狀況，例如0050今年除息日訂為1月31日，投資人須於1月30日以前（含當日）買入0050，才具有參與除權息資格，另也建議投資人可透過不同的ETF建置投資組合，降低市場波動影響，亦可掌握除權息行情。

(工商 )