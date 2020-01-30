「2020台北國際電玩展」將於2月6日至2月9日正式於台北南港展覽館1館展開，主辦單位台北市電腦公會30日正式公告將會依照「中央流行疫情指揮中心」及「衛生福利部疾病管制署」之公眾集會因應指引下如期舉行活動。即日起官方網站及Facebook粉絲專頁也將持續發布相關防疫措施，呼籲參展廠商、玩家與商務參觀者等人員一同協力配合。

2020台北電玩展期間各入口將實施「體溫量測（體溫超過37.5度者不得入場）」、「手部消毒」等防疫措施，並規範場內工作人員、參展廠商、玩家、商務參觀者等全程配戴口罩（未戴口罩者不得入場），也同步進行展場巡查場內配戴口罩情形。為落實入場前防疫檢查措施，展館也將加強清潔消毒公共區域、電梯、公廁等處所降低病毒傳播機率，提供安全的觀展環境。

為降低飛沫傳染的機率，主辦單位也提醒參展商活動舞台主持人與相關演出人員，若因演出需求暫時無法配戴口罩者，應盡量避免與玩家近距離接觸。大會官方活動也一併彈性調整，取消開展首日的開幕典禮以及商務交流派對TGS NIGHT PARTY。另外，如現場察覺有發燒、咳嗽等症狀，大會工作人員將主動引導至所在樓層醫務室，以及通報相關單位協助處理，2020台北國際電玩展將密切注意中央防疫單位重要訊息發佈。

(工商 )