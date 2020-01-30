季節／台北報導

新一屆立委將於2月1日就任，任期即將屆滿的前立法院長王金平也即將畫下他44年立委生涯的句點，今天他特別前往立法院巡禮，一間一間辦公室拜會，民進黨立法院黨團總召柯建銘和立法院秘書長林志嘉特別向他獻花致意更全程陪同。

被問到對立院有哪些人懷念，王金平表示很多，像林志嘉、柯建銘都是。王金平強調他自己和柯建銘沒有私心，一切所為都是為了國家與立法院，柯建銘清清白白的，他留在立法院，香火會存在，要繼續。王金平還笑著說他很懷念立法院的理髮廳，四十多年都在這邊理髮。

至於往後是否會繼續在政壇？王金平說這沒人知道，順著因緣走，未來該走怎樣的路都沒關係，只要心存國家、社會、群眾，有機會就好好貢獻，沒機會就默默祝福我們的國家。

接著王金平逐一進入立法院的總務處、秘書處、圖書館、記者室、藍綠兩大黨的黨團辦公室、議場等各處，拜會途中，國民黨立法院黨團總召曾銘宗也出現陪同。

(中時 )