武漢肺炎肆虐，大陸政府從23日開始封鎖武漢，當地1名29歲的女子向英國廣播公司（BBC）分享了她這1週以來的日記，揭露不為人知的一面，例如無法上網、物資被搶購一空、自我隔離的民眾被封死在家中等等。

根據這名郭姓女的日記從「1月23日，星期四──封城之日」開始，她透露，當時有很多令人震驚的消息，例如醫院缺乏病床、患者無法住院，也有很多發燒病患沒有獲得適當治療。此外，路上越來越多的人戴著口罩，米飯和麵條幾乎都賣光了。郭女好不容易買了食物回家儲藏，但她內心依舊震撼不已，因為路上車輛和行人逐漸減少，武漢這座城市宛如停止運作。

「1月24日，星期五──除夕夜」，郭女表示自己有很多時間考慮如何生存，但沒有任何資源或聯繫，而她的目標之一就是不要生病，因此她開始鍛鍊身體。另外，對於生存至關重要的莫過於食物，所以她必須要知道是否有足夠的供應。

郭女透露，出門使得她感到自己仍然與外界保持聯繫，但她很難想像獨居老人和身障人士該如何度過難關。晚餐時，她和朋友們進行了視訊通話，話題總是沒有跳脫關於病毒的討論。

「1月25日，星期六──孤獨的農曆新年」，郭女早上起來後打噴嚏竟出現血跡，讓她感到相當害怕，但想到自己沒有發燒食慾也不錯，最後還是決定出門。郭女外出時戴了2個口罩，即使大家都說這毫無意義也沒有必要，但她擔心假貨的品質低劣，所以戴雙層口罩會讓她感覺更安全。郭女還表示，封城後她每次到超市，一直克制不住想買很多東西的慾望，儘管家裡都有7公斤的白米了，但她25日那天還是買了2.5公斤的白米。

「1月26日，星期日──讓自己的聲音被聽到」，郭女指出，在封城首日，由於網路審查，她無法在社交媒體，像是在微信上寫任何東西，「網路審查制度在中國已經存在很長時間了，但是現在感覺更加殘酷。」

「1月28日，星期二──終於有陽光」，郭女表示，中國許多城市已規定民眾必須在公眾場合戴上口罩，從表面上看是為了控制肺炎的爆發，但這實際上可能導致權力濫用。因為一些沒有口罩的民眾被趕下公共交通工具。

郭女日記寫著：「在網路上流傳的一些影片中，有些民眾將自我隔離者的家門封死，湖北省的人被趕到外面無處可去…」郭女的日記，紀錄武漢封城的實況，也揭開了不為人知的殘酷。

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(中時電子報)