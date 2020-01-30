第一銀行目前在大陸共有上海、上海自貿區支行、廈門及成都四處營業據點，香港、澳門有二處營業據點。

一銀香港分行已於1月29日正常營業，為防止疫情延燒、避開上下班高峰人流，香港分行行員採行二階段上班制，以響應政府特別上班安排政策並兼顧銀行正常服務。

一銀上海分行擬自2月3日起以盡量讓當地員工在家自主管理休假為前提下，維持分行最低營運水準，並自2月10日恢復正常營業水準。

一銀澳門、廈門及成都分行，均將自2月3日起正常營業。

因應武漢肺炎疫情，一銀目前已正常營業的香港分行已即時進入防疫警戒，要求同仁勤洗手、配戴口罩，使用酒精、洗手液消毒，並早晚量測體溫，如有不舒服、咳嗽、胸悶、呼吸急促及發燒等症狀應即刻返家就醫，另分行亦在營業大廳顯目處放置酒精消毒液供客戶使用並量測體溫，如超過37.5度即要求配戴口罩、規勸就醫，並張貼相關防疫宣導的公告供客戶遵循。

而一銀的上海、成都、廈門及澳門分行亦將於2月3日起正常營業比照辦理。

(工商 )