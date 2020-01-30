韓國LG電子周四公布去年迄12月底當季淨虧損，從1年前同期的807億韓元，暴增逾10倍至8,498億韓元，遠超市場預估985.1億韓元，主要受其持續虧損的平面顯示器業務所拖累。

儘管如此，其整體營收仍然年增1.8％至逾16兆韓元，營運獲利年增35％至1,018億韓元。

(工商 )