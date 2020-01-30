LG電子 去年底當季虧損暴增 19:242020/01/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國LG電子周四公布去年迄12月底當季淨虧損，從1年前同期的807億韓元，暴增逾10倍至8,498億韓元，遠超市場預估985.1億韓元，主要受其持續虧損的平面顯示器業務所拖累。 儘管如此，其整體營收仍然年增1.8％至逾16兆韓元，營運獲利年增35％至1,018億韓元。 (工商 ) #LG #虧損 也許您會感興趣 推薦閱讀 737 Max危機衝擊 波音去年業績首見逾20年虧損 08:492020/01/30 財經 《業績-鋼鐵》中鋼12月虧損增至10.22億元，去年獲利年減60％ 15:572020/01/30 財經 財經熱門新聞 鴻海陸iPhone廠陷疫區 專家驚爆大危機 - 財經 政府基金裝死？台股暴殺696點 史上最慘 - 財經 - 工商 殺700點不夠慘？政院：國安基金進場時機還沒到 - 財經 - 工商 700點恐怖驚魂…殺完沒？他驚爆時間 - 財經 財報慘！美晶片廠倒地 台積電恐中槍？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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