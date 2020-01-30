英國廣播公司（BBC）要在新聞部門裁員450人，加上去年已宣布裁撤的50人，共計500人，按新聞部約6,000人計算，裁員比率12％。

新聞時事部經理Fran Unsworth說，BBC新聞部的數位化程度還不足夠，因此把太多資源放在傳統的線性傳播上。

因此做出裁員的決定，是要集中更多資源，去讓BBC新聞部在未來10年進一步走向數位化的重要一步。

(工商 )