BBC加強數位化 裁員450人 19:242020/01/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國廣播公司（BBC）要在新聞部門裁員450人，加上去年已宣布裁撤的50人，共計500人，按新聞部約6,000人計算，裁員比率12％。 新聞時事部經理Fran Unsworth說，BBC新聞部的數位化程度還不足夠，因此把太多資源放在傳統的線性傳播上。 因此做出裁員的決定，是要集中更多資源，去讓BBC新聞部在未來10年進一步走向數位化的重要一步。 (工商 ) #BBC #裁員 也許您會感興趣 推薦閱讀 波音737 Max停產衝擊 奧科寧克預警營收縮水 21:172020/01/28 財經 前董座高恩落跑 日產下重手砍4300人 16:362020/01/29 財經 口罩荒 3M全球廠房馬力全開 23:062020/01/29 財經 財經熱門新聞 鴻海陸iPhone廠陷疫區 專家驚爆大危機 - 財經 700點恐怖驚魂…台股殺完沒？他驚爆時間 - 財經 政府基金裝死？台股暴殺696點 史上最慘 - 財經 - 工商 肺炎疫情來亂 長榮航、華航嚇趴 - 財經 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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