臺灣企銀設置「因應武漢肺炎疫情擴散應變小組」，由總經理擔任召集人。由於臺企銀有武漢分行，臺企銀大陸地區同仁除上下班外，如需離開辦公處所或居住地，應向單位主管報備。此外，上海分行應視需要協助武漢分行辦理法報資料報送作業。而疫情結束前，海外分行（含子、孫公司）人員可暫免回台。

另外，臺企銀武漢分行、上海分行、香港分行及上海的臺企銀國際融資租賃公司應每日向國際部陳報營運、人力及人員健康等事項。

臺企銀指出，為因應武漢肺炎疫情擴散，因此設置「臺灣企銀因應武漢肺炎疫情擴散應變小組」，由總經理擔任召集人，行政管理處督導副總經理與國際部督導副總經理擔任副召集人，人力資源處為秘書單位，小組成員由董事會秘書處、業務發展部、 行政管理處、國際部的單位主管擔任，統籌疫情掌握、防疫資材準備與供應、防疫措施 的擬定與執行、疫情嚴重地區同仁的鼓舞關心等防疫應變事宜，並視需要向董事長與主管機關提出報告。

(工商 )