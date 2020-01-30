2019年房市買氣強強滾，尤其第四季購屋旺季更是熱到高點，根據中央銀行公布的去年12月全體銀行購置住宅貸款（房貸）餘額及建築貸款（土建融）餘額，各為7.413兆元及2.094兆元，續雙創歷史新高，且餘額年增率各為6.24％及12.71％，增幅各創113個月及97個月以來最大。

根據央行統計，去年12月底房貸餘額已連續35個月創歷史新高，年增金額達4,351.29億元，年增率創2010年8月以來最大。央行官員表示，第四季一向是房市旺季，延續一整年來的溫和向上趨勢，且台商回流效應，激勵商用不動產熱絡，帶動住宅買氣，在自住客較積極進場支撐下，顯現相對好的成長。

就房貸餘額去年的變化來看，下半年熱度好於上半年，第四季更是升溫明顯，11月房貸及土建融餘額月增各達564億元及326億元，延6月之後的相對高水位，其中房貸餘額年增率已連續九個月都達到5.0％以上，更上一層突破6.0％關卡，土建融年增率連續七個月超過兩位數。

銀行房貸主管強調，還目前商用不動產熱度仍在，帶動自住客進場意願高，儘管短期可能因疫情影響，使得看屋人潮減少，但如果賣方因此再降價，反而有利刺激成交率提升。

(工商 )