武漢肺炎來勢洶洶，現在進密閉空間、表演場館欣賞演出，需戴上口罩，保護自己也保護他人。（衛武營國家表演藝術中心提供／李欣恬台北傳真）

各大場館啟動防疫機制，除了第一線服務人員戴口罩、自主管理體溫、為民眾量體溫之外，現場也備有酒精噴霧、額溫槍和口罩，供民眾使用。（國家兩廳院提供／李欣恬台北傳真）

全民抗武漢肺炎！現在進出全台各大表演場館需先量體溫，包括台北國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家表演藝術中心、宜蘭傳統藝術中心、台灣戲曲中心、高雄傳藝園區等，自春節期間即加強防疫，包括工作人員自主戴口罩、協助出入民眾需量體溫、增設酒精噴霧裝置等，以保護民眾和表演者權益。

國表藝中心董事長朱宗慶表示，已和轄下三場館做協調並提出因應措施，「我們以安全考量為最大原則，希望能讓表演藝術工作者、觀眾、場館工作人員，都受到最妥善的防護與照料。」

擔憂像2003年SARS爆發期間，疾病對社會與表演藝術界帶來的衝擊，朱宗慶表示，「在台灣，表演藝術團體經營本就相當困難，根據過往經驗判斷，這次疫情若無法在短期內結束，恐怕會讓表演團隊原先所面臨的經營困境又雪上加霜。因此，各場館有共識，將以降低疫情對表團的衝擊為考量，減少對團隊的影響。」

朱宗慶表示，後續國表藝會依照中央流行疫情指揮中心所發布的措施辦理，並和各場館隨時留意、討論、交換意見，針對疫情發展，即時在各場館官網公告因應及防疫措施。

目前國家兩廳院、台中國家歌劇院與衛武營表藝中心，除了第一線服務人員戴口罩、自主管理體溫、為民眾量體溫之外，現場也備有酒精噴霧、額溫槍和口罩，供民眾使用。

清潔部分，國家兩廳院會針對民眾常接觸的電梯、樓梯扶手、洗手間、售票口、觀眾席等加強消毐與清潔。衛武營表藝中心則是會以漂白水稀釋液或75％濃度酒精，擦拭電梯面板、飲水機面板、各手把處、桌椅和地板，加強防疫。

傳藝中心主任陳濟民表示，「傳藝園區的第一線工作人員會自主管理、戴上口罩，此外，還有消毒工作、設置消毒酒精噴霧等。如果在量體溫時，發現有民眾體溫超過37度半，會協助民眾戴口罩，協助就醫。」

據了解，經常舉辦戶外下鄉演出活動的紙風車劇團，原訂2月1日晚間6點30在故宮南院慶典花園的演出已取消，紙風車文教基金會副執行長張敏宜表示，其它演出暫時照常，未來將視疫情狀態調整。明華園戲劇總團團長陳勝福表示，目前團隊戶外演出行程，配合邀請單位照常演出，之後也會再視疫情狀況調整。

此外，位於新北市淡水的雲門劇場，2月僅有展覽，無演出，例行的防疫工作之外，展覽也先照常，未來將再視情況調整；2月開跑的2020台灣長笛音樂營，主辦單位已公告取消；2020國際大師鋼琴藝術節暨鋼琴大賽目前為如期舉行。詳情可到各官網查詢。

(中時 )