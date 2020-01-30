賽會衛冕冠軍、大會第2種子喬柯維奇（Novak Djokovic），今天在2020澳洲網球公開賽男單準決賽，迎戰最熟悉的對手之一、瑞士天王費德勒（Roger Federer），首盤喬帥在2比5連追三局，將比賽逼進搶七並收下，最終7比6（7比1）、6比4、6比3，生涯第8度闖進澳網男單決賽，距離個人生涯第8座澳網冠軍。

費德勒帶著傷勢奮戰，比賽中也展現許多拿手好球，賽後離場時現場觀眾都給他歡呼和掌聲，喬柯維奇也稱讚道：「真的要尊敬費爸，他有背傷卻仍打出這麼一場高水準賽事。」

這是費、喬兩人生涯第50次交手，喬柯維奇27勝23敗略佔上風，並且連續4場四大賽準決賽擊敗費德勒，如今「澳網之王」喬帥要爭取8次挑戰澳網男單決賽都帶走冠軍的完美紀錄，就看到時候的對手之一奧地利提姆（Dominic Thiem）、德國小祖維瑞夫（Alexander Zevrev）會給他怎樣的衝擊。

費德勒揮手向球迷致意。（美聯社）

(中時 )