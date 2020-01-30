大陸曲藝界在昨日痛失兩位藝術家，上午傳出消息，相聲大師侯寶林大弟子、相聲名家賈振良因病逝世，享壽87歲。下午，上海獨腳戲藝術傳承中心表演藝術家李九松因病在上海中山醫院逝世，享壽86歲。

兩位藝術家的過世令全大陸曲藝界扼腕，對於長三角地區的觀眾來說，李九松更是伴隨幾代人的歡笑回憶，因他在海派情景喜劇《老娘舅》中成功飾演「老娘舅」一角，眾多觀眾感慨：「最親切的老娘舅」走了！李九松出身演藝之家，父親是文明戲前輩藝人李明揚，而母親姐姐同樣也在江浙等地碼頭戲班唱戲，耳濡目染之下，他也慢慢顯露出喜劇天賦，三歲就被大人抱上了戲台，成為台上的「活道具」。

《老娘舅》是由上海文廣傳媒公司（東方電視台前身）投資拍攝的情景喜劇，從其1995年9月首播到2007年12月最後一集播放，總共經歷了12年的時間，著眼於上海普通百姓的日常生活，受到了廣泛的好評。其中一些角色，如「老娘舅」、「阿德哥」、「阿慶」等角色在上海觀眾中擁有頗高的知名度。一些演員，如陳國慶，也靠在「老娘舅」中出演角色而一炮而紅。故其亦被譽為「海派」室內情景喜劇的經典之作。該系列喜劇也曾在寧波的電視台上播出，得到過不俗的收視率。12年以來，老娘舅共經歷了4次改版，在第四次改版之後，由於播出頻率從每周2集提高到每天2集，第四版「老娘舅」劇集的各方面製作水平都有所下降，導致收視率一落千丈，最終，這部傳奇式的巨作終於在07年12月結束，如今，李九松帶著許多人的懷念與不捨辭世。

(旺報 )