因天氣原因多次延期後，SpaceX用「三手」火箭終於將第四批「星鏈」計劃60顆衛星送上天。

美國東部時間1月29日上午9時06分，SpaceX獵鷹9號火箭，在佛羅里達州卡納維拉爾角空軍基地發射第四批60顆「星鏈」計劃衛星，並第三次成功回收該枚火箭一子級。

發射約8分鐘後，這枚經歷第三次太空旅行的火箭一子級返回並降落在大西洋的無人駕駛回收船上。這枚一子級曾於2019年3月發射了載人龍飛船，同年6月又執行了加拿大RADARSAT星座任務，發射了三顆雷達衛星。

每顆星鏈衛星重約260千克，起飛約一小時後，衛星到達約290公里的高空，並開展相關測試。完成測試後，這批衛星將上升至550公里的軌道運行。值得注意的是，此次發射還搭載了一組升級後的衛星，以便提高光譜效率和吞吐量。

為搭建全球衛星互聯網，SpaceX的42000顆衛星正排隊上天。SpaceX總裁兼首席運營官Gwynne Shotwell去年底確認，從今年開始，每隔2-3周SpaceX就會發射60顆衛星。到2020年底，SpaceX計劃完成24次衛星發射。

在此之前，SpaceX已分3批發射共180顆衛星。繼去年5月首批60顆衛星上天、開始大規模部署「星鏈」計劃後，2019年11月11日，SpaceX在佛羅里達州卡納維拉爾角空軍基地發射第二批60顆衛星，創下獵鷹9號第4次使用回收記錄。

1月7日10時19分，SpaceX完成2020年全球第一發，將第三批60顆衛星送上天。發射一小時後衛星到達地球上空290公里處。1至4個月內，這批衛星將借助推進器逐步進入地球上空550公里處的預定軌道。

目前，SpaceX已發射約240顆衛星，是世界上部署衛星數量最多的太空公司。但哈佛·史密森天體物理學中心天文學家Jonathan McDowell觀察到，大約有10顆衛星沒有上升到預定軌道。

不過，對於這個問題，SpaceX回應，第一代星鏈衛星中的幾顆是有意進行脫軌的。SpaceX發言人James Gleeson說，儘管這些衛星有能力提供服務，但SpaceX部署的第二代星鏈衛星能為終端用戶提供更優質服務。

(中時電子報)