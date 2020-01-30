武漢疫情拉警報，台股年後出現補跌，指數一口氣殺破季線，終場慘崩近700點，跌點創史上最慘。分析師認為，這波疫情衝擊跌幅約在5%至10%左右，政府基金護盤通常金融官股是指標，而且第3天出手機率較大。

台股年後首個交易日，大盤一口氣暴跌696點（或5.7%），收在11421點，成交值新台幣2754億元，三大法人同步賣超，合計賣超台幣263億元。

先探投資週刊分析師方亞申指出，台股跌幅之所以超過韓國和日本，主要是多數台商在大陸設廠，目前已宣布延後約10天開工，工作天數減少，2月營收肯定會大打折扣，加上大陸疫情仍是未知數，市場最擔憂的就是不確性，因此三大權值股台積電、鴻海和大立光就淪為外資提款機。

大盤一度殺到700點，讓市場恐慌情緒蔓延，不過政院表示，目前還不到國安基金進場時機，四大基金會持續關注並依法作出判斷。

方亞申也認為，政府基金護盤通常在第3天出手機率較大，且要趕在斷頭籌碼出籠之前，避免出現超跌，投資人可留意官股色彩的金融股。他分析，目前跌破季線，接下來看年線關卡10932~11000點是否守住，提醒投資人短線不宜躁進，三王也是大盤止跌指標。

此外，國泰證期分析，在資金超寬鬆的情況下，武漢肺炎對台股短線衝擊可控制在5%至10%跌幅，低於SARS影響。

(中時電子報)