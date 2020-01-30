武漢肺炎疫情擴大延燒，金管會緊盯在陸金融業防疫計劃與疫情。金管會30日指出，已要求國銀全行規劃防疫措施，若全球分行的同仁有確診者就要「即時通報」，不過，國內金融業回報並無確診案例。銀行局也公布，國內金融業包括銀行、證券、保險業對陸曝險達1.99兆元。

銀行局副局長莊琇媛指出，目前國銀在武漢有據點的包括：土銀、台企銀、北富銀的富邦華一子行，在陸的台籍員工分別有6位、8位、3位，其中土銀、台企銀的員工位在武漢地區、富邦華一的台籍員工則在台灣未來將視情況返回。金管會已請國銀自行規劃相關妥善的防疫措施，若全行同仁有確診的要即時通報，而營運時間則照當地政府宣布的時間開始營業，香港為1月29日開始上班、大陸當地則是預訂2月3日。

雖然金管會並無要求國銀減少同仁出差頻率，但莊琇媛表示，現在已有許多至大陸的班機取消了，不管銀行有無宣布，短期內也不易成行。

在證券業的部份，證期局指出，目前在香港的證券期貨商因少有當面委託下單的狀況，因此採正常上班，但在陸的員工若有不適狀況會要求在家自主管理，並減少出差外訪機率，至於防疫措施像是體溫控管等，依當地規定進行，目前並無員工受感染情形。

保險局則指出，過年前就已發函要保險公司積極因應，而保險業在大陸只有參股沒有分行，台籍人員沒有感染。

金管會也公布金融業在大陸曝險餘額，截至108年11月底，銀行業對陸曝險達1.71兆，占決算後淨值48.0％，去年第一季，第二季、第三季對陸曝險占淨值比重分別為51.2％、49.9％、48.7％，逐季下滑而，去年11月底的48％已創史上新低。

據銀行局統計，108年11月底國銀對陸的授信為12,649億元、投資達4,170億元、資金拆存1,696億，而與107年12月相比，授信減少531億、投資減少51億、資金拆存減少71億元。

莊琇媛分析，國銀對陸曝險逐季下降是因為授信減少，這幾年大陸經濟在轉型、下行中，面臨許多國際情勢問題，台資銀行在授信業務上更保守，而曝險占淨值比重主要是曝險下降、淨值上升導致。

證期局則統計，108年12月底證券業對陸曝險達154.31億元。證期局指出，目前已有405家上市櫃（234、171家）發重訊揭露疫情影響與措施，內容有些是說明沒受到影響，有些是配合當地政府防疫、調整生產線。

保險業統計，108年12月底保險業對陸曝險達2,648億元占可運用資金0.99％。

(工商 )