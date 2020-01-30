由竇智孔主演的故事工廠舞台劇《莊子兵法》叫好叫座，至今已是四次加演，更曾遠赴上海與新加坡演出，4月10日起一連三天於城市舞台「玩命加演」，竇智孔表示，「時間過得很快，《莊子兵法》排練時大福才五個月大，再次巡演時，大福已經快滿三歲了，甚至還多了一位弟弟大仁」。

竇智孔經常帶著妻兒一起去露營。（故事工廠提供）

竇智孔一家四口十分幸福，他時常帶著妻小到各地露營，就連每次詢問兒子大福今天想去哪裡玩時，都會回答去露營。竇智孔的小兒子大仁年前剛滿一歲，趁著除夕夜時辦「抓周」，他替大仁戴上親戚送的老鷹帽子，哥哥大福則在一旁建議弟弟可以拿相機、手錶等展現暖心一面，結果大仁第一個抓起了飯匙，接下來抓了麥克風和剪刀，讓竇智孔摸不著頭緒，笑說，能吃就是福，當個吃貨或廚師也很好，又說「拿麥克風或許是遺傳到我的好歌喉，剪刀則是盼能與幃幃一樣對於美學有天賦」。巧的是，大福當年抓周時，第一個抓到的是寶劍、第二個則是麥克風，兄弟倆都抓到麥克風，竇智孔笑說：「連抓到的東西都一樣，孩子真的不能亂生！」

竇智孔（左）與小兒子大仁。（故事工廠提供）

竇智孔透露大仁的個性比較橫衝直撞，跟大福比較不一樣，但他發現哥哥做什麼弟弟就會跟著一起做，而大福也這樣過程中，越來越有哥哥的風範，甚至會主動餵弟弟吃飯，就連近期弟弟在學習大小便，大福還會主動地去拿幼兒馬桶，叮嚀弟弟：「要坐在這裡喔！不可以大在尿布喔！」讓竇智孔好氣又好笑地說：「你也太嚴格了吧！」

此外，當兄弟倆收到紅包時反應也大相徑庭，竇智孔說，弟弟是直接把紅包袋拿起來吃，哥哥大福則是把錢從紅包袋抽出來給他，自己只留紅包袋，還說「爸爸我跟你分享」，並童言童語說「我要把紅包放在枕頭底下，這樣才是壓歲錢」。

故事工廠舞台劇《莊子兵法》描述一場以解開莊子謎題為主題的密室遊戲，以高額的獎金吸引了六個各懷鬼胎的參賽者：竇智孔飾演懸疑小說家「星期五」，在密室遊戲中真實上演人生難題。該劇4月10日起一連三天在城市舞台「玩命加演」，售票請洽兩廳院。

(中時 )