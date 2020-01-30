芝加哥小熊隊的明星三壘手Kris Bryant因年資爭議申請仲裁，不過結果卻不如他意，由小熊球團勝出，Kris Bryant要等到2021球季結束後才能取得自由球員資格，因此讓他的交意價值提升許多，現在傳出小熊隊想用他單換洛磯球團同為明星三壘手的Nolan Arenado。

小熊去年就曾經想將Kris Bryant交易出去，藉此幫助球團「瘦身」，不過因為年資問題，沒有太多球團有興趣因此遲遲沒有結果，不過由小熊贏得仲裁後，相信許多人對這門大砲相當有興趣。

而根據美國《ESPN》報導，小熊向洛磯提出2名明星三壘手互換的交易，也就是Kris Bryant對換Nolan Arenado，不過目前僅止於初步討論，還沒有開始進行深度協商，不過在春訓階段就進行交易的可能性較低，應該是例行賽戰績不佳後才較有機會產生交易。

Nolan Arenado手中握有不可交易條款。（圖／達志／美聯社）

不過還有另個問題，就是Nolan Arenado手中握有不可交易條款，因此若是他不同意，這筆交易則不會發生，但有消息指出，Nolan Arenado本人表示願意替小熊隊效力。

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(中時電子報)