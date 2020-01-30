第70屆柏林國際電影節新生代單元入圍影片名單日前揭曉，大陸水墨動畫電影短片《秋實》位列其中，成為大陸地區唯一一部入圍作品，這是中國水墨動畫闊別世界頂級電影節35年來，再一次引起關注。

此部首次亮相國際舞台的水墨動畫電影短片《秋實》由孫立軍導演，北京電影學院、上海美術電影製片廠、北京盛世順景文化傳媒聯合攝製。《秋實》在創作過程中創新性地將8K技術與傳統水墨動畫以及中國傳統音樂融為一體，為「中國動畫學派」的代表。

故事講述了一隻蟋蟀為秋後的蟄伏儲藏食物的過程，儘管遭遇天敵威脅和同伴捉弄，最後陰差陽錯地收穫食物，全片沒有對白，透過蟲與蟲之間的交流，刻畫出園中小蟲的「生存法則」。

大陸動畫與柏林國際電影節早有淵源，上海美術電影製片廠出品的《三個和尚》、《鷸蚌相爭》兩部大陸動畫，曾經分別在1982年和1984年斬獲柏林國際電影節短片銀熊獎。

大陸水墨動畫的歷史可以追溯到1961年，由上海美術電影製片廠攝製完成的世界上第一部水墨動畫片《小蝌蚪找媽媽》，然而，水墨動畫工序複雜，製作週期長、效益低，後期開發的產品並不多，1990年前後，水墨動畫陷入漫長的沉寂期，35多年後，《秋實》入圍柏林國際電影節，有望推動「中國動畫學派」再次走向世界舞台。

(旺報 )