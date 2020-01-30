武漢肺炎疫情持續發燒，金門縣政府今（30）日發出緊急通報，即日起縣府暨所屬機關學校公務員（含教師）、約聘僱人員、技工友（含駕駛、作業員）、約用人員及臨時人員等全面暫停赴陸從事旅遊、探親及公務交流等活動。若有必要性應「專案」提出申請，希望更有效杜絕縣民感染武漢肺炎的機率。

縣府為避免同仁被不實疫情誤導而造成恐慌，也由人事處發給每位同仁一封關懷郵件，宣導防疫重點及相關請假規定。

縣府說明，大陸武漢肺炎病例數持續增加，中央流行疫情指揮中心已全面暫緩中國大陸人士以「小三通」事由（含社會交流、藝文商務交流、就學與旅行）到金門、馬祖與澎湖離島；已發入台許可證者推遲到台灣之相關限制。

人事行政總處也提醒，這段期間對公教人員原預訂公務赴陸考察計畫、會議及各項交流活動，除有必要性及急迫性須親自前往，且無替代方式外，建議不宜前往。

(中時 )