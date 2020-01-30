善化慶安宮今年春節香油錢高達600萬元，託善化派出所保管及護鈔。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

善化慶安宮今年春節香油錢高達600萬元，託善化派出所保管及護鈔。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市善化慶安宮過年期間湧進大批香客，光是除夕至初五的香油錢、安太歲和光明燈等收入，就高達近600萬元，廟方擔心現金太多有危險，初一至初五每天晚上都請轄區善化派出所警員護鈔，將現金存入派出所內的「槍櫃」，初六上班日才請警方護鈔並通知銀行派專員，把現金存入銀行。

善化慶安宮總幹事魏素珍說，雖然今年過年假期較短，還有武漢肺炎疫情，但不影響香客到廟裡走春拜拜，加上好天氣，初一早上就湧入大批香客，把廟內擠得水洩不通，光是香油錢、安太歲和光明燈等收入，比去年多出約100萬。

因過年期間金融機構休息，慶安宮幾乎每年都請善化派出所協助保管現金，槍械室暫時變為「金庫」。30日上午警方和廟方常務監查洪獻章、財務組長胡玉真等2人逐一清點香火錢，慶安宮管理委員會主任委員張志勝也特別感謝警方的幫忙。

善化警分局長方國璽為確保民眾能平安歡喜過春節，特別指示所轄各分駐、派出所，春節期間加強執行「存提領鉅額現金警方派員護鈔」之便民服務措施。另外，若全家出遠門也可請警員幫忙巡邏，其他如代叫計程車、門口遭車輛阻擋或找尋失蹤人口，只要和生活有關，都可請求協助。

(中時 )