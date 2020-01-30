面對突如其來的新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，全大陸各地的曲藝工作者雖然無法前往第一線，但他們在家裡苦心創作錄製，通過快板書、評書、河南墜子、京韻大鼓、廣播說唱、大理白族大本曲彈唱等多種曲藝形式，利用網路來歌頌白衣英雄、宣傳防範冠狀病毒疫情，其中北京已收到十餘段作品展現曲藝人擔當。

北京市房山區11歲的小朋友阮添宇和爸爸阮澤明花了一天工夫創作出的快板書：「打竹板，走上前，各位朋友聽我言……有位醫生不能忘，敬愛的爺爺鐘南山。還有一位老奶奶，她的名字李蘭娟，默默無聞爭分奪秒把那疫苗來鑽研，等到疫苗成功那一天，咱把病毒連窩端。」

北京相聲、快板演員鄭思傑大年初一在網上發布了一段他創作的快板書《白衣英雄贊》，他說，大年三十晚上，看到微信朋友圈裡有人在轉發多個城市的醫務工作者和解放軍集結奔赴武漢抗擊新型冠狀病毒肺炎的新聞後，激發了他的創作靈感，他花了三個小時，將創作的快板書《白衣英雄贊》發佈在網上，引起網友關注點讚。

北京曲藝家協會主席李偉建說，截止到目前，該會收到的曲藝作品還有快板《防疫凱歌》、大岔曲《天使贊》、河南墜子《王二愣勸妻》、京韻大鼓《為逆行者點贊》、快板《給您鼓鼓勁兒》、評書《這個春節並不冷》等十餘段。

曲藝為何能在此次「文藝抗擊疫情」中迅速反應，並在短時間內創作出大量作品呢？李偉建表示，目前一些鼓曲節目暫時無法錄製，因為需要聚集排練與樂隊合作，但是這不符合隔離要求，因此，個人快板或夫妻檔鼓曲目前推進速度比較快。此外，鼓曲的創作比快板複雜，詞、曲創作都需要時間，而快板的藝術特點更加符合小、快、靈這三個字，對宣傳和鼓舞士氣有著不可替代的作用。

(旺報 )