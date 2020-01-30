美國總統川普29日在推特發文，炮轟前國家安全顧問波頓及其白宮回憶錄《大事發生的房間》（The Room Where it Happened，暫譯）。「如果我聽了他的話，我們早就發生第六次世界大戰了。」川普在推特寫道。

他怒斥波頓在美國政府擔任總統顧問期間犯了不少錯誤。他說，波頓曾向他乞求不需要參議院審核的職位，當時人人都勸阻，又批評波頓在任時多次誤判，因而被炒。他還點出波頓在電視上錯誤談論利比亞模式（關於北韓問題）。

川普繼續痛批波頓一離任，就立即寫了本「齷齪不實的書。裡面全是國家機密。」他反問「有誰會這麼做？」

波頓新書爆猛料，白宮去函希望用機密法阻止出版。圖為白宮發給波頓律師的信函。（美聯社）

白宮本月23日發函給波頓的律師古柏，警告說書中內容部分資訊屬高度機密等級，若不刪除機密資訊，這份手稿不得出版或用其他方法披露。

有傳聞指波頓在其新書坐實了針對川普的關鍵濫權彈劾指控。民主黨陣營正力推參議院傳喚波頓作證。

(中時 )