武漢肺炎襲台，全台影城年假期間票房均跌，比起去年年假約掉了3成、整體票房少了8300萬左右，賀歲檔新片首當其衝，截至今日開工，國片尚未有破千萬票房的捷報，華語片則由「宇宙最強」甄子丹主演的《肥龍過江》擠破千萬大關奪冠，總冠軍依舊是威爾史密斯和馬汀勞倫斯主演的《絕地戰警FOR LIFE》，票房已在年假期間破億。

戲院龍頭威秀影城公關經理李光爵表示，比起去年年節期間觀影人潮，可能今年新片比較不吸引觀眾，加上武漢疫情爆發，家庭客層幾乎被斷頭；同樣是大型的連鎖影城秀泰影城，今年年假整體票房亦是衰退，約掉2成，行銷企劃部主任王韻婷表示票房衰退原因很多，不僅是武漢肺炎，春假連綿細雨也可能是其原因之一。

國賓影城行銷專案經理蔡聖湘則表示，比起去年票房熱度，今年除了初一成績不錯，初二開始就隨著武漢肺炎的情勢開始走低，加上片型也有影響，年假期間相比去年票房掉了2成5。

喜樂時代影城也稱今年賀歲片本來就不夠強，很難說是電影的影響大還是武漢疫情影響更甚，截至30日票房也掉了大約2到3成，預期隨著疫情影響會越來越差；內湖哈拉影城票房也受到武漢肺炎影響，從初四開始明顯跌幅，初三跟初四的觀影人次約少一成。

(中時 )