伊斯坦堡志工團體「搜救協會」（AKUT）今天在臉書和推特帳號用中文和土耳其文對台灣支持發文說「感謝我們遠方的朋友們」，並貼出土耳其和中華民國國旗彰顯這份情誼。

AKUT今天在臉書和推特帳號以凸顯救助精神的手掌拉手腕官方logo為底圖發文，並且特別用中文和土耳其文寫上「感謝我們遠方的朋友們」，再貼上大大的土耳其和中華民國國旗，感謝來自台灣的支持。

臉書上的這則發文貼出3個小時已吸引大部分來自台灣的逾600則留言。中文留言寫著「好有心，感動」、「土耳其加油」、「美麗的土耳其，好客的土耳其人們，謝謝你們陪我們度過921，現在換我們陪你們一起走過，加油！台灣人挺你們」。

也有網友說，「謝謝你們陪我們撐過那年最危難的時刻，這次換台灣挺你們，願遠方的你們能儘快好起來」、「需要幫忙的地方，請一定讓我們知道」、「需要什麼儘管說」、「永不忘921地震對我們的幫助，謝謝、祝福土耳其」。

AKUT是「搜救協會」（AKUT Association）的簡稱，1999年曾派17名隊員參加921地震的土耳其救難隊，地震隔天抵達台灣，並於震後50小時，在倒塌的彰化縣員林鎮龍邦富貴名門大樓瓦礫堆下救出一名住戶。

AKUT日前指出，土耳其東部艾拉齊省（Elazig）24日的規模6.8強震後，AKUT的社群媒體帳號湧入來自台灣的留言，並且接獲「為數眾多」台灣捐款。

AKUT秘書長阿克托蓀（Zeynep Aktosun）今天中午在電話中告訴中央社記者，即使艾拉齊省任務已告段落，台灣民眾對AKUT的留言鼓勵仍然如雪片般飛來，「我們真的好感動，太感謝你們了」。

中央社記者提供繁體中文的書寫方式後，阿克托蓀表示，稍後將會更正原本用簡體中文書寫的訊息，希望台灣民眾繼續支持。

AKUT名稱源自土耳其文「搜索」（arama）和「救援」（kurtarma）兩字縮寫。1996年成立的這個非政府組織於2011年獲聯合國國際搜索與救援諮詢小組（INSARAG）認證，目前在土耳其32省設有分會，志工加永久會員超過2200人。

(中央社)