布萊恩在動畫裡自述，從6歲起愛上籃球，為籃球奉獻了全部心力。(摘自動畫《致親愛的籃球》官網／王寶兒台北傳真)

回顧已故NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的一生，除了締造多項籃球史傳奇外，退休後的他仍在其他領域大鳴大放。如以布萊恩為主角的動畫短片《致親愛的籃球》（Dear Besketball），便是由布萊恩親自配音、編劇，獲得了2018年的奧斯卡最佳動畫短片，布萊恩也成了首位得到奧斯卡的NBA球星。

在2015年退休前夕，布萊恩在「球員論壇」（The PlayersTribune）發表了詩歌體的公開退休信〈致親愛的籃球〉，以籃球為敘說對象，娓娓道出學習籃球的心路歷程，從6歲起便拿父親的長筒襪捲成球、練習投籃，直至身體無法跟上，仍對籃球有著無盡的愛，「我為你付出所有／因為你就是這麼做／有人讓你感受到／如你讓我感受到的生命力／你給了一個6歲男孩湖人夢／我為此永遠愛你。」

在不超過5分鐘的動畫中，藉由布萊恩的獻聲，詩歌更顯真摯感人，許多球迷也在布萊恩逝世後，從這支短片回憶籃球場上的「小飛俠」。全片以鉛筆素描的方式呈現幼時單純質樸的布萊恩，利用運球動作，漸漸成為在NBA場上發光發熱的布萊恩，在影片最後，布萊恩背向著觀眾，緩緩走向亮光之地，為觀影者留下無限希望與懷念。

《致親愛的籃球》由曾參與如《小美人魚》、《阿拉丁》等經典迪士尼動畫片的美國動畫師葛連．基恩（Glen Keane）執導，在布萊恩逝世後，他接受《紐約時報》採訪，回憶與布萊恩的合作過程，「Kobe是最熱情的人，他的內心和智慧帶領著他，他是一個偉大的思想家，對學習有著無限的渴望。一踏入動畫領域，他就熱切地吸收各方面的知識。與他一起工作是一個夢想，也是我職業生涯的最高成就之一。」

葛連表示，因動畫製作，某種程度而言，自己比Kobe更了解他，「我會看到他在投籃時膝蓋彎曲的方式，或是他做些橫向運動的方式。」而在布萊恩逝世後，也忍不住想起布萊恩在動畫結尾所說的「永遠愛你，Kobe。」

(中時 )