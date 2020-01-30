現在正值新型冠狀病毒疫情爆發高峰期，武漢肺炎已蔓延至國際，許多國家陸續出現確診案例。有民眾就很擔心，已經事先規劃好的日本旅遊行程，正巧碰上武漢肺炎，是否應該就此取消？但是好不容易排出的假期，也不想就此浪費。對此情況，網友狂勸：除非去冷門景點，否則最好延期，或者不要去。

原PO在PTT上表示，「現在去日本是不是有點不合時宜」？他預定下周要前往日本，但碰上武漢肺炎爆發變得猶豫，認為現在出國有點不知死活，但是已經預付的飯店機票錢以及時間，讓他面臨兩難。

網友擔心，已經事先規劃好的日本旅遊行程，正巧碰上武漢肺炎，是否應該就此取消？（摘自PTT）

見原PO情形，大部分網友建議「先不要去」，認為日本也處於水深火熱中，尤其在日本的大陸人也很多，再加上觀光旅遊場所多半擠滿了人群，如果真的要去，一定要避免熱門景點。

再加上，儘管戴上口罩可以降低感染機率，但網友指出，整趟旅程戴著口罩不僅玩得不盡興，看起來還很白癡。所以網友認為，如果因為成本考量，要去就要做好防疫措施，不然就延期，等到風頭過了再出發，「與其玩得提心弔膽、不開心，不如就不要去」。

據日本放送協會（NHK）指出，日本於29日自武漢撤僑206人，其中3人在今（30）日確診武漢肺炎，目前日本新型冠狀病毒確診人數已上升至11人。

(中時電子報)