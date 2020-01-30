30日阿里巴巴集團創辦人馬雲透過微博「@鄉村教師代言人-馬雲」，向大陸各界呼籲：認真處理廢棄口罩並且合理有效使用口罩！

馬雲寫道：口罩成了重要的資源之後，又成為新的問題。為此，馬雲特別呼籲：「第一：認真處理廢棄口罩，避免形成新的傳播隱患和環境污染。」對於每天大量的廢棄口罩，建議按照醫療廢棄用品進行分類，包括民眾家中、小區，均應為此設立單獨的垃圾桶，再由防疫部門與市政部門統一處理。

「第二：合理有效地使用口罩。」如今原本普通的口罩變成寶貴的防疫物資，「十幾億人人手一隻加上每天更換，整個中國的年產量幾天也就消耗完了。」過去幾天，民眾自全世界廣覓醫用口罩貨源並運往大陸，大陸的工廠也抓緊時間復工加班生產；但一切仍需時間，未來十幾天將是關鍵。

馬雲也建議，當下把重要的口罩資源優先供給疫情前線，一般機構則不要過多囤貨，否則將在未來造成不必要的浪費。

最後他並語重心長地指出，與新型冠狀病毒角力的過程中，應堅持良好的衛生習慣，「特別是教會我們的孩子有良好的衛生習慣特別重要」。

(旺報 )