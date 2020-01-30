內政部長徐國勇30日傍晚巡視桃園機場各項防疫作業，他特別到航警局安檢大隊出境旅客隨身行李安檢作業，了解安檢員如何借助X光機透視檢查旅客是否攜帶超量口罩，勉勵員警配合海關加強查緝超量攜帶口罩出境情事，確保防疫物資優先留在國內使用。（陳麒全攝）

內政部長徐國勇30日傍晚巡視桃園機場各項防疫作業，慰勉航警局、保一總隊支援桃園機場防疫作業員警，強調防疫是國安問題。（陳麒全攝）

內政部長徐國勇30日傍晚巡視桃園機場各項防疫作業，慰勉航警局、保一總隊支援桃園機場防疫作業員警，強調防疫是國安問題。

徐國勇30日傍晚由航警局長黃嘉祿、移民署國境事務大隊大隊長陳建成等主管陪同，先後巡視航警局安檢大隊出境旅客托運行李安檢作業，以及航警局安檢大隊出境旅客隨身行李安檢作業，了解安檢員如何借助X光機透視檢查旅客是否攜帶超量口罩，勉勵員警配合海關加強查緝超量攜帶口罩出境情事，確保防疫物資優先留在國內使用。

徐國勇也到保一總隊支援防疫員警休息室，慰勉前來支援員警辛勞。針對有員警反映，防疫不是警察的工作，為何警察要執行這項勤務？徐國勇強調，防疫是國安問題，在國安9大體系中，警察是僅次於國防部軍方人數排在第2位的體系，國安問題就是要警察協助處理的問題。

徐國勇也對不配合防疫工作的旅客及民眾說了重話，他說，故意（對員警）吐口水，這就是現行犯，當場逮捕，不必跟他客氣，如果他真的是帶菌者，這是危害我們的身體健康，還好我們有戴口罩，碰上這種狀況就是妨害公務，按照傳染病防治法處理，絕對不容許這些人進來挑戰公權力，挑戰國家的安全。

徐國勇特別交代航警局局長黃嘉祿與保一總隊代總隊長王慶麟，如果第一線同仁遇到這種人就是逮捕，沒有什麼好講的，這是國家的尊嚴、安全。

徐國勇也特別向支援的員警說明，先前有2位員警被列為疑似接觸個案對象，經過採樣檢驗確認2人都是陰性反應，請同仁放心。不過在第1線值勤，一定注意戴口罩、勤洗手，安全第一，他要特別謝謝大家辛勞。

(中時 )