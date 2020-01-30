武漢肺炎疫情衝擊，台股30日的金鼠年首日開盤大跌696.97點，收盤創下歷年大的跌點紀錄，跌幅5.75％。法人指出，據2003年SARS經驗來看，台股跌幅相對嚴重，6天累積跌幅達13％，不過，在疫情結束後，股市一個月後漲8.6％、三個月後漲16.4％、6個月後漲21.5％，大跌應屬短暫性影響。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏指出，台灣此次未處疫情風暴中心，目前新增確診人數為8例，預期在防疫有效抑止下，應不致於重演SARS時台股崩跌達兩位數的情況。惟春節期間主要股市跌幅約3%，預期台股短期將同步反應疫情造成的系統性風險，僅少數防疫與線上遊戲概念股或可受惠。

但觀察美股電子廠商釋出正向基本面展望，預期台股主要供應鏈或可優於指數表現，未來營運可期，將以個股表現為主。惟要留意中國武漢為記憶體、光電及PCB產業之重鎮，加上春節休假延長與返工意願降低，將影響廠商產出，相關以武漢為重心之台廠也會受到較大影響。

周俊宏進一步提到，春節期間多數電子大廠財報與展望皆優於市場預期，尤其與台灣廠商連動較高的蘋概股、半導體設備與PC皆正向，報導也傳出蘋果要求供應鏈擴產iPhone，預計上半年將上看8000萬部，相關廠商有望淡季不淡。

(工商 )