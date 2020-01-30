資本市場波動，壽險業早料到？據金管會30日公布最新統計，2019年12月底，壽險業對台股、國外股市都有減碼跡象，資金轉往新台幣計價債券ETF及改持現金，光是國內銀行存款就達7,210億元，創7年來新高，若加上外幣現金部位約新台幣6,594億元，壽險業去年底現金部位破1.38兆元。

到去年底，壽險業台股部位依市值計算共有新台幣1兆5,406億元，占其資金部位的5.83％，但去年12月台股其實單月上漲4.4％以上，若以評價利益推估，壽險業去年12月應有實現台股資本利得，即投資部位減碼數百億元。

國外股票部位，到去年12月底是約新台幣5,913億元，亦是比11月減少，比第三季時少了300多億元；另外，在壽險業最愛的國際板債券上，12月底投資部位為新台幣4兆827億元，單月減少1,079億元，且從去年9月到12月的四個月內，壽險業投資國際板債券金額少了3,937億元，是2014年開放之後罕見的大幅減碼，推估應是國際板債券贖回或到期，但無足夠發行量承接，及部分壽險公司也無投資額度。

股票部位減少、國際板債券投資量亦縮減，去年壽險資金加碼最多的，就是國內投信發行新台幣計價債券ETF，投資算國內投資、實際上是投資海外債券，到12月底投資金額已達1.3兆元，去年一年增加9,747億元，同時新台幣計價債券ETF占壽險資金4.93％，直逼壽險投資台股的占率。

(工商 )