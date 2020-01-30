財政部關務署今（30）日召開記者會指出，我國除禁止醫療口罩出口外，一般旅客出境每人最多只能攜帶5盒口罩（250片），超出部分將全數沒入，而出口的包裹、快遞，如果有口罩，同樣會被海關沒入。

如果是一般旅客攜帶超過250片口罩或出口的快遞貨物內有口罩，關務署副署長彭英偉指出，我國將依照海關緝私條例裁罰，除沒入口罩外，也會裁處貨價3倍以下金額做為罰鍰。

彭英偉表示，我國行政院考量到國內口罩數量、23日公告限制「紡織材料製口罩，過濾效果94％及以上者」、「其他紡織材料製口罩」等兩種口罩出口，關務署也隨後召開緊急小組會議、討論一般旅客的攜帶數量問題。

經討論後，考慮到每人一天使用一片口罩的基準，彭英偉指出，假設疫情要長達半年即為183片，從寬給予200片，等於4盒，並且多給1盒額度備用，以防污損或是出入醫院的頻繁更換，因此最後才決定5盒（250片）的基準。他也表示，現在台灣境內每人每次只能買到3片，在境內已限縮，民眾攜帶出境自然也要有所限制。

彭英偉認為，隨著疫情發展，未來關務署有可能再度限縮旅客攜帶的數量，換言之現行250片的上限，未來有可能下修到200片、甚至150片，因為武漢肺炎疫情若持續下去，我國情況也會越來越嚴峻，口罩供應將日趨吃緊。

然而，不少台商27日看到旅客攜帶口罩上限的規定，紛紛致電海關抗議。彭英偉無奈地表示，如果台灣自用口罩數量足夠、各地供應無虞，海關也不需限縮攜帶數量，但現在兩岸的疫情越來越嚴重，政府必須優先滿足國內口罩需求，盼國人多體諒。

(工商 )