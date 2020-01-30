國民黨台南市黨部主委謝龍介曾預告將參選國民黨主席，今日答案出爐，韓粉們可能又要失望了。他在臉書正式宣告：不參與此次黨主席補選；加大力道，結合內外，投身黨的改革之路！

謝龍介首先指出，這半個月來，對於大家關切的黨主席補選競選，他訪談各界前輩，接收到很多鼓勵勸進的建議，深感大家對於黨的改革，頗多殷切期待。大家對於未來改革的方向共同認為，必須首先聚焦在：黨的組織改造、黨的決策透明、黨的路線辯論三大工程。

謝龍介表示，他的思考是：目前本黨處境，需要合眾人之力，遠勝於內部競爭；黨的內部改革，更需要連結外部社會民意。未來黨的改革，千頭萬緒絕非一蹴可幾，也絕非一次補選就能徹底改造，需要眾志成城、方克有功。而他一向自我期許為黨的改革派、本土派，因此，投身改革比參與改選重要；改革，多一人就能多走一步，就不會少我一人；改選，少一人也不會少走一步，就不必多我一人。

所以，謝龍介宣布：不參與此次黨主席補選；加大力道，結合內外，投身黨的改革之路！

(中時電子報)