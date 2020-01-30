北市府傳社會局長陳雪慧請辭獲准 20:202020/01/30 中時 游念育 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 農曆春節剛過，台北市政府社會局長陳雪慧傳出已在年前遞出辭呈。（摘自陳雪慧臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 農曆春節剛過，台北市政府社會局長陳雪慧傳出已在年前遞出辭呈，1個月內北市府人事調動，換了勞動局長賴香伶和研考會主委余家哲，這次再傳出陳雪慧辭職，預計2月1日將生效。 陳雪慧曾在2014年擔任台中市長胡志強競總副執行長兼發言人，2018年則接受民進黨徵召參選新竹市議員，跨越藍綠兩黨，而在台北市長柯文哲任內出任社會局長，為期1年多。 總統立委選舉剛過，賴香伶轉戰民眾黨不分區進入國會，由陳信瑜接任，春節過完上班首日，就傳出陳雪慧也已請辭，北市府堪稱是小內閣小幅改組。 (中時 ) #局長 #社會 #社會局長 #市府 #春節 #陳雪慧 也許您會感興趣 推薦閱讀 全台這8家投注站「很高」開獎率 可望助攻搶領大樂透百萬紅包 10:512020/01/26 財經 初二再接再厲！ 大樂透加碼春節大紅包獎號出爐 20:402020/01/26 財經 陸國務院：2020年春節假期延長至2月2日 06:362020/01/27 兩岸 初三試手氣！ 大樂透1.2億頭獎＋百萬紅包等你拿 20:392020/01/27 財經 苗栗縣長徐耀昌指示衛生局長 積極因應武漢肺炎 12:592020/01/28 生活 大樂透獎號開出 春節大紅包獎9組中6得百萬 20:472020/01/28 財經 古人怎麼過春節 秦朝秋天就過年？ 09:302020/01/29 歷史 大樂透獎號出爐 春節大紅包還有191組 20:452020/01/29 財經 陳信瑜反同遭批不適勞動局長 北市府：會落實共融社會 11:442020/01/30 政治 陳信瑜反同惹議 民團怒吼撤換北市勞動局長 11:442020/01/30 政治 政治熱門新聞 「高雄」陳菊做得比韓國瑜好？網友嘆：可憐哪... - 政治 韓粉反擊！「罷黃」行動熱絡 連署地點曝光 - 政治 周錫瑋挺他選主席 建議改革「4大方向」！ - 政治 影》空拍武漢封城畫面...網驚呆：非常震撼！ - 政治 罷韓團體嗆韓國瑜這一句 陳揮文聽完哈哈大笑 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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