農曆春節剛過，台北市政府社會局長陳雪慧傳出已在年前遞出辭呈，1個月內北市府人事調動，換了勞動局長賴香伶和研考會主委余家哲，這次再傳出陳雪慧辭職，預計2月1日將生效。

陳雪慧曾在2014年擔任台中市長胡志強競總副執行長兼發言人，2018年則接受民進黨徵召參選新竹市議員，跨越藍綠兩黨，而在台北市長柯文哲任內出任社會局長，為期1年多。

總統立委選舉剛過，賴香伶轉戰民眾黨不分區進入國會，由陳信瑜接任，春節過完上班首日，就傳出陳雪慧也已請辭，北市府堪稱是小內閣小幅改組。

(中時 )