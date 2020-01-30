台北市政府30日召開第3次新型冠狀病毒應變小組會議，北市副市長黃珊珊指出，2020台北燈節將如期舉行，但將減少美食攤位，避免民眾群聚拿下口罩的機會；另外，北市府官網也將成立「防疫專區」，提供民眾了解最新資訊，學校部分在群聚感染前，防疫方法都由學校自行決定，一旦群聚感染達到停課標準，北市府也有一定的SOP。

應變小組會議中也針對民眾關心的口罩數量和價格進行討論，有關口罩價格消保官將配合行政院做查價和防止囤積，每天查核結果都會在網站上公告，防疫專區會把所有北市府各局處防疫工作統合，讓民眾能更快速得到資訊。

黃珊珊指出，接下來2020台北燈節，因疫情狀況穩定，將如期舉辦，但規模會縮減，避免民眾有拿下口罩的機會，有關飲食的攤位將取消，黃也呼籲，民眾不要在活動期間拿下口罩，如疫情有擴大會再做調整；另外，社區間的元宵節活動，也要避免在室內空間群聚，如是在戶外空間以不拿下口罩為主。

黃珊珊還說，關於公共大眾運輸目前是8小時消毒一次，公車也是，原本有討論縮短消毒時間，但可能影響公車調度，所以目前暫不變更，要求業者一定要確實消毒防疫；另外，北市府目前配合中央，統籌口罩數量和來源，但很多機關未被列在第一線工作名單內，像台北捷運公司是第一線服務工作，卻買不到口罩，會再和中央做反應。

衛生局長黃世傑建議，民眾不應過度恐荒，只要在適當的場合戴口罩就好，不見得大家都要去搶口罩，心理上不要造成太多恐慌。

(中時 )