德國最大銀行德意志銀行在周四公布Q4虧損16億歐元，超過市場預估虧損10億歐元，連續3個季度虧損，主要受重整費用大幅增加而衝擊其獲利所致。

這讓其去年全年虧損擴大至57億歐元，高於市場預估50億歐元，為連續5年虧損。

(工商 )